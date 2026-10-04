Son uğurlamaydı: 18 yaşındaki Gökçe Alkan Karacabey'de defnedildi

Gökçe Alkan için cenaze töreni düzenlendi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Güngörmez Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaşamını yitirdiği belirtilen 18 yaşındaki Gökçe Alkan için memleketinde cenaze töreni yapıldı. Alkan’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

törenin detayları:

Törene Alkan’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kız için kılınan cenaze namazının ardından, katılanlar gözyaşları içinde genç kadını son yolculuğuna uğurladı. Cenaze töreninde aile yakınlarının ve komşuların duygusal anları dikkat çekti.

soruşturma ve şüphelinin durumu:

Olay sonrası gözaltına alınan Mustafa B. adlı şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini açıkladı; soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin işlemler sürüyor.

Olayın meydana geldiği Güngörmez Mahallesi ve çevresinde yürütülen incelemeler ile adli işlemler, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak. Aile ve yakın çevre, genç kızın ölümü sonrası destek ve bilgi taleplerini yetkililerle paylaşmaya devam ediyor.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE SEVGİLİSİ MUSTAFA B. TARAFINDAN OTOMOBİLDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN 18 YAŞINDAKİ GÖKÇE ALKAN, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.