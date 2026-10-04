Kütahya Belkavak’ta koordineli müdahale yangını büyümeden söndürdü

Kütahya Belkavak'ta yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Belkavak köyü Bakacak mevkisinde başlayan orman yangını, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda arazöz ve orman yangını söndürme ekibi sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve bir helikopter gönderildi; köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Müdahalenin seyri:

Orman ekipleri ile yerel ekiplerin karadan müdahalesi ve helikopterin havadan müdahalesi koordineli şekilde yürütüldü. Bu hızlı ve eşgüdümlü müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Zararın boyutu ve soruşturma:

Yangında yaklaşık 10 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Yerel dayanışma ve hızlı müdahale, yangının daha geniş alanlara yayılmasını engellemede belirleyici oldu.

KÜTAHYA'NIN BELKAVAK KÖYÜ YAKINLARINDA ÇIKAN ORMAN YANGINI, HAVADAN VE KARADAN YAPILAN MÜDAHALEYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.