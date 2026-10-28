Canik'te 29 ekim coşkusu: gençlere ve ailelere özel hediye çekilişi

Canik Belediyesi'nden cumhuriyet bayramına özel çekiliş
Canik Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlediği çekilişle vatandaşlara çeşitli hediyeler sunuyor. Kampanyada akıllı saat, arabalı bluetooth hoparlör, kulak üstü bluetooth hoparlör, kelime oyunu ve bisiklet gibi ödüller yer alıyor.
başvuru süreci ve son tarih:
Çekilişe katılım, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılıyor. Başvuruların son günü 29 Ekim 2026 saat 23.59 olarak duyuruldu.
sonuçların açıklanması ve erişim:
Çekilişin sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak ve sonuçlar İbrahim Sandıkçı ile Canik Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. İlgilenen vatandaşlar, çekiliş gönderisinin açıklama bölümünden detaylara ulaşabiliyor.
Belediye, gençler ve diğer katılımcılardan gelen yoğun ilgiyi karşılayacak şekilde çekiliş uygulamalarını sürdürdüğünü açıkladı.
SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL ÇEKİLİŞİYLE BİRBİRİNDEN ÖZEL HEDİYELERİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURUYOR.
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