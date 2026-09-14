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Canik'ten ilk gün sürprizi: birinci sınıflara çanta ve kırtasiye desteği

Canik Belediyesi, ilkokula başlayan tüm birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti dağıttı; İnönü İlkokulu'ndaki törende Canikman da yer aldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Canik'ten ilk gün sürprizi: birinci sınıflara çanta ve kırtasiye desteği

Canik Belediyesi'nden eğitime destek:

Samsun'un Canik ilçesinde, ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye seti hediye edildi. Dağıtım, ilçedeki okullara ulaşan paketlerle hayata geçirilirken, uygulama özellikle eğitimde eşitlik ve desteği güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

hediye paketinin içeriği:

Belediye tarafından hazırlanan setlerde, öğrencilerin ilk günden ihtiyaç duyacağı kırtasiye malzemeleri yer aldı. Paketlerin içinde temel eğitim gereçleri bulunduğu, ailelerin başlangıç giderlerine katkı sağlamak amacıyla bu uygulamanın tüm birinci sınıf öğrencilerini kapsadığı belirtildi.

tören ve Canikman'ın katılımı:

Canik İnönü İlkokulu'nda düzenlenen "Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye Teslim Töreni"nde öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Törene, Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu Canikman da katıldı ve çocuklarla etkileşimde bulunarak törene renk kattı.

belediye başkanının vurguları:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı törende yaptığı konuşmada, eğitimin yalnızca bakanlığa bırakılmayacak kadar önemli bir alan olduğunu vurgulayarak göreve geleli 7,5 yıl olduğunu ve bu süre zarfında eğitime destek olmayı kendilerine şiar edindiklerini söyledi. Sandıkçı, "Nesilleri ihya etme zorunluluğumuz var" ifadesini kullanarak toplumun tüm paydaşlarının eğitimin içinde olması gerektiğini belirtti.

Başkan Sandıkçı ayrıca OECD değerlendirmelerine değinerek, "Türkiye’nin okuma alanında 16 puan, fen bilimlerinde 18 puan ve matematikte 9 puan ortalamasının yükseldiğini gördük. Bu bir çabanın, bir gayretin, bir vizyonun sonucudur" dedi ve geçmişte eksiklikler konuşulurken bugün bazı gelişmiş ülkelerin önüne geçilmiş olmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

protokol teslimi:

Konuşmaların ardından hediyeler, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Başkan İbrahim Sandıkçı ve Canik İlçe Millî Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu tarafından öğrencilere teslim edildi. Sandıkçı törende ayrıca hediyelerin taşıdığı mesajın önemine dikkat çekti ve ailelere, öğrencilere desteklerinin süreceğini belirtti.

Başkan Sandıkçı, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminin öğrencilere, velilere, ilçeye ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni ederek çocuklara başarı dileğinde bulundu ve eğitimle ilgili yapılabilecek her türlü desteğin devam edeceğini söyledi.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE OKULA BAŞLAYAN TÜM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE SIRT...

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE OKULA BAŞLAYAN TÜM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE SIRT ÇANTASI VE KIRTASİYE SETİ HEDİYE EDİLDİ. (BAŞKAN İBRAHİM SANDIKÇI)

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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