Huzurevi sakinleri maçı tribünden takip etti

Kahramanmaraş Huzurevi sakinleri, Onikişubat Belediyespor ile Ziraat Bankkart arasında oynanan voleybol karşılaşmasını tribünden izledi.

Etkinlik kapsamında tribünde yer alan huzurevi sakinleri, karşılaşma boyunca maçı takip etti ve salondaki atmosferi yaşadı.

Kahramanmaraş Huzurevi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli büyüklerimizle Onikişubat Belediyespor ve Ziraat Bankası voleybol maçının heyecanına ortak olduk. Birlikte keyifli vakit geçirdiğimiz, sporun coşkusunu ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadığımız güzel bir gün geçirdik"

Tribünde birlik ve coşku:

Maçı izleyen misafirler salonun enerjisini paylaştı; birlikte maç takibi gençlerle spor etkinlikleri arasındaki bağı güçlendirdi. Bu tür etkinlikler, sakinlerin sosyal katılımını artırma açısından önem taşıyor.

Günün anısı:

Huzurevi sakinleri, müsabakanın ardından hatıra fotoğrafı çektirerek günü belgeledi ve birlikte geçirilen zamanın izlerini ölümsüzleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ HUZUREVİ SAKİNLERİ, ONİKİŞUBAT BELEDİYESPOR İLE ZİRAAT BANKKART ARASINDA OYNANAN VOLEYBOL KARŞILAŞMASINI TRİBÜNDEN İZLEDİ.