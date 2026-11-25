Demirci'den farkındalık çağrısı:

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırlanan farkındalık klibi, ilçenin farklı kesimlerinden isimleri bir araya getirdi. Demirci Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından çekilen "Demirci’den Tek Ses: Saygıyla Mümkün" başlıklı çalışmada, toplumun tüm katmanlarına hitap eden güçlü mesajlar yer aldı.

İlçenin her kesiminden ortak ses:

Klibe Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara ile birlikte baro temsilcisi, ilçe emniyet müdürü ve sosyal hizmet merkezi müdürü de katıldı. Katılımcılar, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans, adalet, toplumsal huzur ile aile bağlarının önemine vurgu yaptı ve kararlılık mesajını paylaştı.

Tarihi çınarın simgesel mesajı:

Çekimlerde ilçenin yaklaşık 2 bin yıllık tarihi çınarı da yer aldı. Kökleriyle ayakta duran ulu çınar, haberde kadına verilen değerin aileyi ve toplum yapısını güçlendirdiği metaforuyla kullanıldı. Ayrıca Muhtarlar Derneği Başkanı mahalle kültüründeki dayanışma ve saygı sorumluluğunu öne çıkardı.

Kadın emeği ve görünürlük:

Farkındalık klibinde üreten ve emek veren kadınlar öne çıkarıldı. Kadın kooperatifi başkanı, kadın girişimciler kurulu başkanı, okul öncesi eğitim öğreticisi, halk eğitimi ve aile destek merkezi kursiyerleri ile üniversite öğrencileri, kendi çalışma alanlarından kadın emeği, eğitim, hayaller ve geleneksel el sanatlarına dair mesajlar verdi.

Bir futbolcu ve esnafın da yer aldığı çalışmada güven, saygı, takım ruhu, ahilik kültürü ve aile değerleri üzerinden kadına verilen önemin altı çizildi. Görüntülerde geleneksel el sanatlarından kooperatif çalışmalarına, eğitim ortamlarından spor sahalarına kadar geniş bir yelpaze sunuldu.

Klip, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız" ve "Çünkü her şey saygıyla mümkün" mesajlarıyla sona erdi ve ilçede ortak bir sorumluluk duygusu oluşturmayı hedefledi.

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA HAZIRLANAN FARKINDALIK KLİBİNDE, İLÇENİN FARKLI KESİMLERİNDEN İSİMLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ORTAK MESAJ VERDİ.