etkinliğin amacı ve kapsamı:

Akdeniz Belediyesi ile Yeşilay Mersin Şubesi iş birliğinde Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, dijital bağımlılığın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri mercek altına alındı. Program, katılımcılarda farkındalık oluşturmayı ve ailelere pratik önlemler sunmayı hedefledi.

seminerde öne çıkan konular:

Seminerin açılış bölümünde Yeşilay Mersin İl Kadın Komisyonu Başkanı Esra Özbay, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını ve yürütülen projeleri anlattı. Devam eden bölümde Yeşilay İl Formatörü Melek Altuğ Güneş, internet, sosyal medya, dijital oyunlar ve akıllı telefonların kontrolsüz kullanımının yaratabileceği risklere dikkat çekti. Güneş, dijital bağımlılığın erken dönemde tespitinin önemine vurgu yaparak ailelerin çocuklarının teknoloji kullanımını izlemeleri ve sağlıklı iletişim kurmaları gerektiğini belirtti.

ailelere öneriler ve uygulama adımları:

Seminerde uygulamaya dönük öneriler paylaşıldı; bunlar arasında teknoloji kullanımına süre sınırı getirmek, aile içi iletişimi güçlendirmek, çocukları sosyal ve fiziksel aktivitelere yönlendirmek ve dijital ortamda geçirilen zamanı dengelemek yer aldı. Katılımcılara, bağımlılığın yalnızca bireysel bir sorun olmadığı, eğitim kurumları ve toplumun desteğiyle daha etkin çözümler geliştirilebileceği hatırlatıldı.

Program, ailelerin sorumluluğunu ve toplumun ortak çabasının gerekliliğini vurgulayarak sona erdi. Akdeniz Belediyesi'nin benzer bilgilendirme çalışmalarıyla toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

MERSİN’DE AKDENİZ BELEDİYESİ İLE YEŞİLAY MERSİN ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN SEMİNERDE, DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN BİREY VE AİLE YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ELE ALINIRKEN, AİLELERİN BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.