Viranşehir'de araçta gizli cephanelik ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş çok sayıda uzun namlulu silah bulundu. Olayın ardından araçta ve şüpheli üzerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

arama ve ele geçirilen silahlar:

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, motor kısmına saklanmış şekilde 4 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 1 adet M-16 uzun namlulu tüfek ve 1 adet MP-5 otomatik tabanca ele geçirildi.

soruşturmayı yürüten birimler ve işlem:

Aramayı, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Narkotik Büro Amirliği ekipleri birlikte gerçekleştirdi. Ele geçirilen silahlar emniyete götürüldü ve olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

şahıs ve adli süreç:

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobilin motor kısmından cephanelik çıktı