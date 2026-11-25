kaza raporu:

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kırağın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kaza, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında meydana geldi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre sürücü, sabah saatlerinde cadde üzerinde buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı istikametten gelen minibüsle çarpışma sonucu her iki araçta hasar oluştu. Olayın oluş şekli, çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri ve araçlardaki hasar üzerinden değerlendiriliyor.

müdahale ve inceleme:

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi; ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak trafik güvenliğini etkileyen zemin koşullarını da içeren bir inceleme başlattı ve sürücülere yeterli dikkat uyarısında bulundu.

ÇERKEŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KIRAĞI SEBEBİYLE OTOMOBİL VE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.