dava süreci:

Erdemli ilçesi Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta 1 Mart 2024'te tek katlı müstakil evde çıkan yangında Durmuş Bütüner (54) ile eşi Elif Bütüner (49) yaşamını yitirmişti. Çiftin cenazeleri otopsinin ardından Türbe Mezarlığında defnedildi. Olayın üzerinden yaklaşık iki yıl geçtikten sonra Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı cinayet şüphesiyle yeniden incelemeye aldı ve adli tıp raporlarının ardından alanında uzman bir bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda yangının çıktığı saatlere kadar çiftin evinde olduğu tespit edilen Celal Özden gözaltına alındı. Özden, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Cumhuriyet savcılığı, sanık hakkında ayrıca 'kadına karşı kasten öldürme', 'bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme', 'konut veya iş yerinde gece vakti işlenen nitelikli yağma' ve 'yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçlarından iddianame hazırladı.

sanığın savunması:

Duruşmada savunması alınan sanık Celal Özden, kendisini suçlamaları reddetti. Özden, 'Bu işin faili ben değilim. Ne kimsenin canına kast ettim ne de malına göz diktim. Olay tarihinde cebimde 1.5 milyon lira param vardı. Kimsenin 500 bin liralık altınına ihtiyacım yok. Eğer böyle bir şey varsa gerçek failler dışarıda ben aylardır cezaevindeyim. Hem ben hem de ailem mağdur. Tahliyemi talep ediyorum' şeklinde beyanda bulundu.

mahkeme kararları ve istenen incelemeler:

Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada cumhuriyet savcısının, sanık hakkında daha önce talep ettiği 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis istemini yinelediği kaydedildi. Mahkeme heyeti, yangının çıkış nedenine ilişkin şüphelerin giderilmesi amacıyla yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verdi.

Heyet ayrıca sanığa ait cep telefonu kayıtları ile HTS kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesini istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Kararda, yeni bilirkişi raporunun sonucu ve telefon/HTS kayıtlarının tespiti sonrasında davanın seyrinin belirleneceği bildirildi.

YANGIN (ARŞİV)