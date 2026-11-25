Olayın gelişimi:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Oğuzhan Asiltürk Caddesi üzerinde saat 13.15 civarında meydana gelen olayda, kendisinden uzun süre haber alınamayan kişinin yakınları ikametine gitti.

Yakınların eve girmesiyle birlikte, tek başına yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Talat Ö. sandalyede hareketsiz halde bulundu. Durum hemen yetkililere bildirildi.

Müdahale ve tespit:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde Talat Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde ön inceleme yaptı.

Adli süreç ve soruşturma:

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

MALATYA'DA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN BİR KİŞİ YAŞADIĞI VİLLADA ÖLÜ BULUNDU.