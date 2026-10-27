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Çankırı'da zincirleme kaza: iş makinesi ile iki otomobil çarpıştı

Çankırı-Yapraklı yolunda bir iş makinesine arkadan çarpan otomobilin diğer araca da çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralıların durumu iyi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çankırı'da zincirleme kaza: iş makinesi ile iki otomobil çarpıştı

Çankırı'da zincirleme kaza: iş makinesi ile iki otomobil çarpıştı

Çankırı-Yapraklı kara yolunda dün gece saatlerinde meydana gelen kazada 1 iş makinesi ile iki otomobilin karıştığı zincirleme çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın ilk bilgilerine göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil yolda bulunan iş makinesine arkadan çarptı.

kaza anı ve araçlardaki durum:

Çarpmanın etkisiyle arkadan çarpan otomobil savrularak aynı istikamette seyreden başka bir otomobille de çarpıştı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, olay yerindeki ilk tespitlere göre yaralanan iki kişi için acil müdahale uygulandı.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; yetkililer yaralıların durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve ekipler olayın kesin seyri üzerine çalışma yürütüyor.

ÇANKIRI’DA 1 İŞ MAKİNESİ VE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

ÇANKIRI’DA 1 İŞ MAKİNESİ VE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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