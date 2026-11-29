olayın gelişimi:

Hatay'ın Antakya ilçesi çevreyolunda Ekinci Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken yol üzerine bir çanta düştüğünü fark eden sürücü Yakup Küspeci, aracını güvenli şekilde durdurarak çantayı aldı. Olayı anlatan Küspeci, önündeki otomobilin kendisini sollamaya çalıştığını, ardından öndeki başka bir aracı sollarken çantanın yola düştüğünü gördüğünü söyledi.

Küspeci, çantayı aldıktan sonra düşüren araca yetişmeye çalıştığını ancak sürücünün hızla uzaklaştığını ve plakasını göremediğini belirtti. Çantayı aracına alarak bekleyen sürücü, sahibine ulaşmak için geceyi beklemeden sabah ilk iş olarak çantayı emniyete teslim etme kararı aldı.

çantanın içeriği ve bulunma koşulları:

Çantanın siyah renkli, kol çantası biçiminde olduğunu bildiren Küspeci, içinde bir miktar para, avro ve dolar ile küçük bir defter bulunduğunu aktardı. Küspeci, parayı saymadığını ve hiçbir eşyaya dokunmadığını; çantada kimlik veya ehliyet gibi sahibini doğrudan belirleyecek bir belge bulamadığını söyledi.

Bu tutumuyla Küspeci, çantanın sahibine eksiksiz ulaşması için yetkililere teslim edilmesini tercih etti. Olay yerinde plaka veya başka bir iz tespit edilememesi nedeniyle, emniyet ekiplerinin çantanın sahibine ulaşması için gerekli işlemleri başlatacağı belirtildi.

tanıklık ve insani yaklaşım:

Yakup Küspeci, "Ben yemciyim, dükkandan çıkıp Kisecik Mahallesi tarafına doğru gidiyordum" diyerek olayı kendi ağzından anlattı. Küspeci, "Parayı saymadım, herhangi bir şekilde paraya dokunmadım. Çantanın içerisinde sahibine ulaşmamı sağlayacak kimlik veya ehliyet gibi bir belge de göremedim. Bu nedenle sabah ilk işim çantayı emniyete teslim etmek olacak. İnsanlık bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 yıldır araç kullandığını ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Küspeci, sahibinin gelip çantasını almasını ve belki de gerçekleştirmek istediği hayallerine ulaşmasını diledi. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve Küspeci'nin hızlı, titiz yaklaşımı, yerel halkın duyarlılığı açısından dikkat çekti.

Önündeki araçtan düşen içi para dolu çantayı fark eden vatandaş duyarlılığıyla takdir topladı