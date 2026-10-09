Çarşamba ticaret borsası yeni yönetimle dört yıllık döneme başladı

mazbata töreni ve organ seçimleri:

Çarşamba Ticaret Borsası’nda 1 Ekim’de yapılan seçimlerle belirlenen 14 meclis üyesi, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ayşe Akay ve Müdür Yardımcısı Şermin Ersoydan aldı. Mazbata işlemlerinin tamamlanmasının ardından meclis üyeleri Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek borsanın yönetim ve disiplin kurulu organlarını seçti.

yönetim kurulunda görev dağılımı:

Gerçekleştirilen seçimin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına Selim Yılmaz seçildi. Yılmaz başkanlığındaki yönetimde görev alan isimler şöyle belirlendi: Abdülkerim Pala ve Musa Taşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bekir Atsan Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Selim Sağlam Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. Seçimin tamamlanmasıyla birlikte borsa, yeni yönetim kadrosuyla dört yıllık çalışma dönemine başladı.

meclis ve komisyon atamaları:

Meclis başkanlığına Murat Yaralı seçilirken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Mert Danışmaz ve Samet Öztekin getirildi. Meclis Katip Üyeliğine Müslümcan Aydın seçildi. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına Ahmet Hamdi Gün seçilirken, komisyon üyeleri arasında Mustafa Toraman, Ziyacan Öztekin, Serkan Öztürk ve Eren Ahmet Güler yer aldı.

yeni dönemin öncelikleri:

Başkan Selim Yılmaz, göreve başlayan yönetim ve meclis kadrosuyla birlikte önceliklerinin Çarşamba’nın ticari ve ekonomik gücünü artırmak, tarımsal üretimi desteklemek ve özellikle bölge ekonomisinin can damarı olan fındık sektörüne daha fazla değer kazandırmak olduğunu söyledi. Yılmaz, meclis ve üyelerle sürekli istişare içinde olunacağını, üreticiler, tüccarlar ve sanayicilerin taleplerinin ön planda tutulacağını belirtti.

Seçim süreci, 1 Ekim’de meclis üyelerinin belirlenmesiyle başlamış ve organ seçimleri 9 Ekim tarihinde tamamlanmış olup, Çarşamba Ticaret Borsası yeni yönetimiyle dört yıllık görev dönemine resmen başlamıştır.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI’NDA (ÇTB) 1 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERLE BELİRLENEN 14 MECLİS ÜYESİ, MAZBATALARINI İLÇE SEÇİM KURULU MÜDÜRÜ AYŞE AKAY VE MÜDÜR YARDIMCISI ŞERMİN ERSOY’DAN ALDI.