Dolar 49,3416 +0,12%
Euro 55,2427 -0,04%
Bist 12.295,10 +0,67%
Altın Gram 6.676,87 +1,25%
EUR/USD 1,1201 -0,13%
Brent Petrol 102,71 -1,51%
--°

Çarşamba ticaret borsası yeni yönetimle dört yıllık döneme başladı

Çarşamba Ticaret Borsası'nda yeni yönetim mazbatasını aldı; başkan Selim Yılmaz fındık ve üyelerin taleplerine öncelik tanıyacak.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Çarşamba ticaret borsası yeni yönetimle dört yıllık döneme başladı

mazbata töreni ve organ seçimleri:

Çarşamba Ticaret Borsası’nda 1 Ekim’de yapılan seçimlerle belirlenen 14 meclis üyesi, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ayşe Akay ve Müdür Yardımcısı Şermin Ersoydan aldı. Mazbata işlemlerinin tamamlanmasının ardından meclis üyeleri Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek borsanın yönetim ve disiplin kurulu organlarını seçti.

yönetim kurulunda görev dağılımı:

Gerçekleştirilen seçimin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına Selim Yılmaz seçildi. Yılmaz başkanlığındaki yönetimde görev alan isimler şöyle belirlendi: Abdülkerim Pala ve Musa Taşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bekir Atsan Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Selim Sağlam Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. Seçimin tamamlanmasıyla birlikte borsa, yeni yönetim kadrosuyla dört yıllık çalışma dönemine başladı.

meclis ve komisyon atamaları:

Meclis başkanlığına Murat Yaralı seçilirken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Mert Danışmaz ve Samet Öztekin getirildi. Meclis Katip Üyeliğine Müslümcan Aydın seçildi. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına Ahmet Hamdi Gün seçilirken, komisyon üyeleri arasında Mustafa Toraman, Ziyacan Öztekin, Serkan Öztürk ve Eren Ahmet Güler yer aldı.

yeni dönemin öncelikleri:

Başkan Selim Yılmaz, göreve başlayan yönetim ve meclis kadrosuyla birlikte önceliklerinin Çarşamba’nın ticari ve ekonomik gücünü artırmak, tarımsal üretimi desteklemek ve özellikle bölge ekonomisinin can damarı olan fındık sektörüne daha fazla değer kazandırmak olduğunu söyledi. Yılmaz, meclis ve üyelerle sürekli istişare içinde olunacağını, üreticiler, tüccarlar ve sanayicilerin taleplerinin ön planda tutulacağını belirtti.

Seçim süreci, 1 Ekim’de meclis üyelerinin belirlenmesiyle başlamış ve organ seçimleri 9 Ekim tarihinde tamamlanmış olup, Çarşamba Ticaret Borsası yeni yönetimiyle dört yıllık görev dönemine resmen başlamıştır.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI’NDA (ÇTB) 1 EKİM&#039;DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERLE BELİRLENEN 14 MECLİS...

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI’NDA (ÇTB) 1 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERLE BELİRLENEN 14 MECLİS ÜYESİ, MAZBATALARINI İLÇE SEÇİM KURULU MÜDÜRÜ AYŞE AKAY VE MÜDÜR YARDIMCISI ŞERMİN ERSOY’DAN ALDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atıl sosyal tesis eğitim yuvasına dönüştü, kadınlar terzilik öğreniyor
images

Manisa'da üçüncü dönem: meclisin tercihiyle Mehmet Yılmaz yeniden başkan
images

Mersin ticaretinde yeni yön: Serdar Yıldızgörer başkanlığa seçildi
images

Safranbolu TSO'da güven tazeleyen ekip: Ünal ve Altuntepe yeniden seçildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Komşuluk vurgusu: Aliyev ile Pezeşkiyan Türkmenbaşı'da görüştü

Evindeki yangını izlerken fenalaşan Metin Balcı son yolculuğuna uğurlandı

Sonbaharda solunum belirtilerinde üç gün kuralına dikkat

Eskişehir’de haraç iddiası gerilimi artırdı: balıkçı dükkanında baba ile oğul arasında üç yaralı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor