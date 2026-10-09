Köy yollarına yoğun seferberlik: Muş'ta asfalt programının büyük kısmı tamamlandı

Çalışmaların kapsamı:

Muş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen bitümlü sıcak karışım (BSK) çalışmalarında, Muratgören ve Taşoluk köylerinde yürütülen asfaltlama işleri il yöneticileri tarafından yerinde incelendi. Vali Avni Çakır bölgeye gelerek, il genelinde devam eden yol yatırımları hakkında bilgi aldı ve saha çalışmalarını değerlendirdi.

Vali Çakır, köylerin altyapısını iyileştirmek amacıyla oluşturulan 580 milyon lira bütçe çerçevesinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. İlde toplam 369 köy ve 217 mezra için yoğun bir hizmet seferberliği yürütüldüğü belirtildi.

İlerlemenin ayrıntıları:

BSK yol çalışmaları kapsamında il genelinde planlanan 115 kilometrelik programın şu ana kadar 90 kilometresi tamamlandı. Çalışmaların bu ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı. Birinci kat asfalt programı başlangıçta 69 kilometre olarak planlanmış, hedef 75 kilometreye çıkarılarak tamamlanmış durumda.

İkinci kat asfalt uygulamalarında ise öngörülen yaklaşık 107 kilometrelik programın tamamı gerçekleştirildi. Bu ilerleme, köy yollarının dayanıklılığı ve kullanım konforunu artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Altyapı ve parke çalışmaları:

KÖY-DES kapsamında yürütülen parke taşı döşeme işlerinde yaklaşık 83 bin metrekare alan hedeflendi ve bu alanda yüzde 80 seviyesine ulaşılmış durumda. Bu çalışmalar, yerel ulaşım ağının bütüncül olarak iyileştirilmesi amacına hizmet ediyor.

Yetkililer, planlanan programın tamamlanmasıyla birlikte köy yollarında ulaşım kalitesinin belirgin şekilde artacağını ve kırsal alanların ekonomik ve sosyal yaşama erişiminin güçleneceğini vurguladı.

MUŞ'TA KÖY YOLLARININ ULAŞIM KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BSK) ÇALIŞMALARINDA 115 KİLOMETRELİK PROGRAMIN 90 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI. KALAN ÇALIŞMALARIN AY İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.