Dolar 49,3393 +0,11%
Euro 55,2093 -0,10%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.686,39 +1,40%
EUR/USD 1,1194 -0,19%
Brent Petrol 104,90 +0,59%
--°

Köy yollarına yoğun seferberlik: Muş'ta asfalt programının büyük kısmı tamamlandı

Muş Valisi Avni Çakır'ın denetiminde Muratgören ve Taşoluk'ta süren BSK çalışmalarıyla 115 km'lik programın 90 km'si tamamlandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Köy yollarına yoğun seferberlik: Muş'ta asfalt programının büyük kısmı tamamlandı

Çalışmaların kapsamı:

Muş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen bitümlü sıcak karışım (BSK) çalışmalarında, Muratgören ve Taşoluk köylerinde yürütülen asfaltlama işleri il yöneticileri tarafından yerinde incelendi. Vali Avni Çakır bölgeye gelerek, il genelinde devam eden yol yatırımları hakkında bilgi aldı ve saha çalışmalarını değerlendirdi.

Vali Çakır, köylerin altyapısını iyileştirmek amacıyla oluşturulan 580 milyon lira bütçe çerçevesinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. İlde toplam 369 köy ve 217 mezra için yoğun bir hizmet seferberliği yürütüldüğü belirtildi.

İlerlemenin ayrıntıları:

BSK yol çalışmaları kapsamında il genelinde planlanan 115 kilometrelik programın şu ana kadar 90 kilometresi tamamlandı. Çalışmaların bu ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı. Birinci kat asfalt programı başlangıçta 69 kilometre olarak planlanmış, hedef 75 kilometreye çıkarılarak tamamlanmış durumda.

İkinci kat asfalt uygulamalarında ise öngörülen yaklaşık 107 kilometrelik programın tamamı gerçekleştirildi. Bu ilerleme, köy yollarının dayanıklılığı ve kullanım konforunu artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Altyapı ve parke çalışmaları:

KÖY-DES kapsamında yürütülen parke taşı döşeme işlerinde yaklaşık 83 bin metrekare alan hedeflendi ve bu alanda yüzde 80 seviyesine ulaşılmış durumda. Bu çalışmalar, yerel ulaşım ağının bütüncül olarak iyileştirilmesi amacına hizmet ediyor.

Yetkililer, planlanan programın tamamlanmasıyla birlikte köy yollarında ulaşım kalitesinin belirgin şekilde artacağını ve kırsal alanların ekonomik ve sosyal yaşama erişiminin güçleneceğini vurguladı.

MUŞ&#039;TA KÖY YOLLARININ ULAŞIM KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BSK)...

MUŞ'TA KÖY YOLLARININ ULAŞIM KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BSK) ÇALIŞMALARINDA 115 KİLOMETRELİK PROGRAMIN 90 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI. KALAN ÇALIŞMALARIN AY İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni yönetimle Çarşamba tarımının nabzı tutuldu
images

Adana'da 10’uncu lezzet festivali dev mangal ateşiyle başladı
images

Kışa hazırlık: Van'da bisikletlere sezon sonu bakım uyarısı
images

Gençpark ihalesi 2027 başına alındı, proje çalışmaları eş zamanlı sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şafak vakti operasyon: Ankara'da farklı suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı

arı şahini 9 günde Rize'den Ürdün'e ulaştı

Konya'da trafik kazasında üç kişilik aileye son veda

Sultangazi'de emeğin sultanları: kadın üretimi iki gün Sanat Sokağı'nda

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da