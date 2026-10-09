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Kışa hazırlık: Van'da bisikletlere sezon sonu bakım uyarısı

Vanlı bisiklet tamircileri, kış öncesi bakım uyarısı yaptı: bisikletlerin 6 ayda bir bakımdan geçirilmesi, temizlenip yağlanıp nemsiz saklanması gerekiyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:09

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kışa hazırlık: Van'da bisikletlere sezon sonu bakım uyarısı

Kış öncesi uyarı:

Van'da bisiklet tamircileri, havaların soğumasıyla birlikte şehirde kullanılmayacak bisikletler için bakım çağrısı yaptı. Trafik yoğunluğunun artmasıyla bisiklete ilginin her yıl yükseldiğini ve bu nedenle bisikletlerin doğru koşullarda korunmasının önem kazandığını belirten sektör temsilcileri, sezon sonunda yapılacak bakımın araçların ömrünü uzattığını vurguladı.

ustaların önerileri:

Yaklaşık 25 yıldır Van'da sektörün içinde olan işletme sahibi Ezdin Kaplan, bisikletin sadece spor aracı olmadığını, aynı zamanda ulaşım ve sağlıklı yaşam aracı olduğunu söyledi. Kaplan, bisiklet satın alırken hafif, alüminyum kadrolu ve kaliteli vites sistemine sahip modellerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ezdin Kaplan ayrıca, "Sezon sonu geldiğinde bisikletlerin kış bakımları yapılmalı. Bisikletler, nemden, yağmurdan ve kardan korunabilecek şekilde muhafaza edilmelidir. Kaldırmadan önce mutlaka genel bakım ve temizlik yapılmalı, gerekli yağlama işlemlerinin ardından bisiklet nemsiz bir ortamda saklanmalıdır" dedi.

bakımın önemi ve uygulanması:

Tamirci ve ustalar, kış şartlarının sert geçtiği Van'da özellikle nem, yağmur ve kar'ın metallerde paslanma ve mekanik sorunlara yol açtığını; bu nedenle bisikletlerin temizlenip yağlanarak, hareketli aksamın korunmasının şart olduğunu belirtiyor. Uzun süre bakım yapılmadan bekleyen bisikletlerde fren ve vites sistemlerinde arızalar, zincir ve dişli yüzeylerinde paslanma görülebiliyor.

Kaplan'ın önerisi, bisikletlerin düzenli olarak 6 ayda bir bakımdan geçirilmesi ve sezon sonunda genel temizlik, yağlama ile birlikte rutubetsiz bir alanda saklanması. Bu uygulamaların bisikletlerin kullanım ömrünü uzattığı ve sonraki sezon masraflarını azalttığı vurgulanıyor.

Vatandaşlara, kış öncesi basit kontrolleri yetkili servis veya deneyimli tamircilerle yaptırmaları; zorunlu durumlarda parçaların değiştirilmesi gibi işlemleri geciktirmemeleri tavsiye ediliyor.

YAKLAŞIK 25 YILDIR VAN&#039;DA BİSİKLET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETME SAHİBİ EZDİN KAPLAN...

YAKLAŞIK 25 YILDIR VAN'DA BİSİKLET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETME SAHİBİ EZDİN KAPLAN, BİSİKLET KULLANIMININ KENTTE HER GEÇEN YIL DAHA FAZLA İLGİ GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, BİSİKLETİN YALNIZCA BİR SPOR ARACI DEĞİL, AYNI ZAMANDA ULAŞIM VE SAĞLIKLI YAŞAM AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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