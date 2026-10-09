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Vezirköprü’de besi OTB sahasında ön inceleme: 7 bin büyükbaşlı hedef

Vezirköprü’de TDİ Besi OTB sahasında ön inceleme yapıldı; 56 parsel ve 7 bin büyükbaş kapasitesiyle bölgesel hayvancılığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Vezirköprü’de besi OTB sahasında ön inceleme: 7 bin büyükbaşlı hedef

saha incelemesi ve katılımcılar:

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi (TDİ Besi OTB) Projesi kapsamında sahada ön inceleme ve etüt çalışması gerçekleştirildi. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla yürütülüyor ve incelemeye Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile bakanlık teknik ekipleri katıldı.

proje kapsamı:

Projede planlanan alanlarda toplam 56 besi parseli yer alıyor ve tesislerin tamamlanmasıyla 7 bin büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu yapılandırma ile bölgede planlı ve modern hayvancılık modelinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

beklenen etkiler:

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül saha çalışmaları sırasında, "Besi OTB, 7 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle ilçemizin geleceğine değer katacak. Bu proje yalnızca hayvancılığın gelişmesine değil, istihdamın artmasına ve Vezirköprü ekonomisinin büyümesine de doğrudan katkı sağlayacak" dedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçede istihdamın artması ve yerel ekonominin güçlenmesi bekleniyor.

uygulama süreci:

Sahada yürütülen teknik etüt ve hazırlık çalışmalarıyla projenin uygulama sürecine yönelik adımlar atılıyor. Bakanlık teknik ekiplerinin raporları doğrultusunda parsel düzenlemeleri ve altyapı planlaması öncelikli konular arasında yer alıyor.

İSTİHDAMIN ARTMASINA VE VEZİRKÖPRÜ EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNE DE DOĞRUDAN KATKI...

İSTİHDAMIN ARTMASINA VE VEZİRKÖPRÜ EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNE DE DOĞRUDAN KATKI SAĞLAYACAK"

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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