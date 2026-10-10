On yıl sonra aynı şehirde ikinci acı: ağabeyi şehit olan memur trafik kazasında hayatını kaybetti

On yıl sonra aynı şehirde ikinci acı

Yozgat-Ankara kara yolu Saray köyü mevkiinde 9 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan orman muhafaza memuru Hakan Tonga (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tonga'nın cenazesi memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Z.H. yönetimindeki 55 ZC 513 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Z.H. ile yolcular A.H. ve Hakan Tonga yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale edildi ve yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yürütülen tüm müdahalelere rağmen Hakan Tonga yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni ve aile geçmişi:

Tonga için Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Bahadır Gürleyik, kurum çalışanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üç çocuk babası olan Tonga'nın cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Olay, aile için tanıdık bir acıyı yeniden yaşattı. Tonga'nın ağabeyi polis memuru Ali Tonga, 22 Mayıs 2016 tarihinde Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Ali Tonga'nın cenazesi de o tarihte Yahşihan ilçesinde düzenlenen törenle defnedilmişti.

YOZGAT'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ORMAN MUHAFAZA MEMURU HAKAN TONGA (42), KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.