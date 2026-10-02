Çocuklarla birlikte yarının Türkiye'sini inşa edeceğiz mesajı

Gaziantep'te Dünyayı dönüştüren çocuklar programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen Dünyayı Dönüştüren Çocuklar programında çocukların karar alma süreçlerine katılımı ve iklim değişikliğiyle mücadelenin önemi üzerinde durdu. Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, kent protokolü, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çocuk hakları ve katılım:

Bakan Göktaş konuşmasında çocukları toplumun geleceği olarak tanımlayarak, bizim medeniyetimizde çocuğun bir emanet olduğunu vurguladı. Çocuk hakları konusunda yürütülen çalışmaların çeyrek asrı aşkın süredir sürdüğünü belirtti ve Türkiye'nin çocukların karar süreçlerine doğrudan katılımını sağlayan modelinin dünyada nadir örneklerden biri olduğunu kaydetti. Komitelerde sesini duyuran 11 ilin temsilcilerinin Gaziantep'te buluştuğunu belirten Göktaş, bugünden söz sahibi olan nesillerin yarını inşa edeceğini ifade etti.

İklim eylemlerinin somut adımları:

İklim değişikliğinin artık uzak bir ihtimal değil, herkesin hayatına dokunan bir gerçek olduğunu söyleyen Göktaş, mevsimlerin ahenginin bozulduğunu ve doğanın dengesinin sarsıldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin bu anlayışın somut bir ifadesi olduğunu belirtti.

Bakan, çocukların iklim gündemine yönelik saha çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Çocukların haziran ayında bir araya geldikten sonra 43 ilde, komşu illerden arkadaşlarıyla birlikte yürüttükleri çalışmalarda 200’ü aşkın etkinlikle binlerce çocuğa ve yetişkine ulaştıklarını anlattı. 13 Eylül'de ise 81 ilde, 94 noktada eş zamanlı faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Kurulan stantlarda tohum topları hazırlanıp vatandaşlara dağıtıldığını, dijital karbon ayak izlerinin hesaplandığını ve iklim ile çocuk hakları üzerine röportajlar yapıldığını aktaran Göktaş, çocukların yaşadıkları şehirlerde iklim değişikliğinin izlerini araştırdıklarını ve çözüm arayışına girdiklerini belirtti. Belediye meclislerinde söz aldıklarını, denizlerde terk edilen ağların canlılara verdiği zararları ortaya koyduklarını ve hazırladıkları videolarla farkındalık yarattıklarını vurguladı.

Bakan ayrıca çocuklara hitaben, onların yalnızca sorunları dile getirmediklerini, aynı zamanda çözümün parçası olmaya talip olduklarını söyledi ve fikirlerine kulak verilen nesillerin toplumu güçlendirdiğini ifade etti. Yakın zamanda Antalya'da düzenlenecek ve farklı ülkelerden temsilcilerin katılacağı tarihi zirveye çocukların anlamlı katkı sunacağının altını çizdi.

Program sonunda Bakan Göktaş ile protokol üyeleri stantları gezdi; Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank da kısa konuşmalar yaptı. Etkinlik, çocukların hem haklar hem de iklim eylemlerine dair görünürlüklerini artırmayı hedefleyen somut adımların sergilendiği bir platform olarak değerlendirildi.

Not: Program, çocukların karar alma süreçine katılımını güçlendiren uygulamaların ve yerel düzeyde yürütülen iklim eylemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, GAZİANTEP'TE "DÜNYAYI DÖNÜŞTÜREN ÇOCUKLAR" PROGRAMINDA YAPTIĞI KONUŞMADA ÇOCUKLARIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE AKTİF ROL ÜSTLENDİĞİNİ BELİRTEREK, "DÜNYAYI DÖNÜŞTÜRECEK GÜÇ SİZ ÇOCUKLARIN HAYALLERİNDE VE EMEĞİNİZDE SAKLI. YARININ TÜRKİYE'SİNİ SİZ ÇOCUKLARLA BERABER İNŞA EDECEĞİZ" DEDİ.