Binlerce kişi yağmura rağmen TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya akın etti

etkinlikte yağışa rağmen ilgi sürüyor:

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu, üçüncü gününde de ziyaretçi akınına uğruyor. Yağışlı hava, alanı dolduran coşkuya engel olmadı; turnikelerden geçen binlerce kişi Şanlıurfa'nın tarihi günlerinden birine şahitlik etti.

bölgede ilk kez düzenlenen festivalin yankıları:

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bölgede ilk kez düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali, sadece çevre illerden değil Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Üçüncü gününde büyüyen ilgi, festival alanındaki hareketliliği artırdı.

etkinlik çeşitliliği ve katılım:

Festival programı, her yaştan katılımcıyı çeken sergi, atölye ve gösterimlerle devam ediyor. Kentte öğle saatlerinde etkili olan yağışa rağmen ziyaretçiler alanları doldurdu ve etkinlikler coşkuyla sürüyor.

Vatandaşlar yağmura rağmen TEKNOFEST Güneydoğu'ya akın ediyor