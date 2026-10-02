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Binlerce kişi yağmura rağmen TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya akın etti

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda üçüncü gününde yağışa rağmen binlerce ziyaretçi çekti; turnikeler coşkuyla doldu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Binlerce kişi yağmura rağmen TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya akın etti

etkinlikte yağışa rağmen ilgi sürüyor:

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu, üçüncü gününde de ziyaretçi akınına uğruyor. Yağışlı hava, alanı dolduran coşkuya engel olmadı; turnikelerden geçen binlerce kişi Şanlıurfa'nın tarihi günlerinden birine şahitlik etti.

bölgede ilk kez düzenlenen festivalin yankıları:

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bölgede ilk kez düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali, sadece çevre illerden değil Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Üçüncü gününde büyüyen ilgi, festival alanındaki hareketliliği artırdı.

etkinlik çeşitliliği ve katılım:

Festival programı, her yaştan katılımcıyı çeken sergi, atölye ve gösterimlerle devam ediyor. Kentte öğle saatlerinde etkili olan yağışa rağmen ziyaretçiler alanları doldurdu ve etkinlikler coşkuyla sürüyor.

Vatandaşlar yağmura rağmen TEKNOFEST Güneydoğu&#039;ya akın ediyor

Vatandaşlar yağmura rağmen TEKNOFEST Güneydoğu'ya akın ediyor

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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