Tatvan'ı saran sis hayatı yavaşlattı

Bitlis'te sis etkili oldu:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yaklaşık iki gündür süren yağışlı havanın ardından kentte bugün yoğun sis etkili oldu. Yoğunluk nedeniyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

Etkilenen bölgeler:

Özellikle Tatvan'dan Rahva bölgesine uzanan alanda görülen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Bu düşüş sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.

Ulaşım ve güvenlik uyarıları:

Bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Yetkililer, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin hızlarını azaltmaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR.