Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Tatvan'ı saran sis hayatı yavaşlattı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki gündür süren yağışın ardından kent genelinde etkili olan sis görüşü yer yer 5 metreye düşürerek ulaşımı aksattı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:56

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 15:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Tatvan'ı saran sis hayatı yavaşlattı

Bitlis'te sis etkili oldu:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yaklaşık iki gündür süren yağışlı havanın ardından kentte bugün yoğun sis etkili oldu. Yoğunluk nedeniyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

Etkilenen bölgeler:

Özellikle Tatvan'dan Rahva bölgesine uzanan alanda görülen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Bu düşüş sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.

Ulaşım ve güvenlik uyarıları:

Bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Yetkililer, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin hızlarını azaltmaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kamu kurumlarında trafik farkındalığı: 96 personele eğitim verildi
images

Harman Mahallesi'nde el emeğinin buluşması: Maharetli Eller pazarı 4 ekim'de
images

Acı Dayı Pide hukuki süreci başlattı: bakanlığın tespitine itiraz
images

Çağlayan'a 100 araçlık açık otopark ve yeşil alan kazandırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mardin'de kardeşlik türküleri: validen terörsüz sürece destek çağrısı

Kadıköy Sahrayıcedit'te elektrik panosundan çıkan yangın 14 kişinin tahliyesini gerektirdi

Vahdettin Köşkü'nde Şile'nin temsilcisi cumhurbaşkanıyla görüştü

Eğitim köprüsü: Tekin ile Kobakhidze ortak fırsatları konuştu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı