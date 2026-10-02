Tatvan'ı saran sis hayatı yavaşlattı

Bitlis'te sis etkili oldu:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yaklaşık iki gündür süren yağışlı havanın ardından kentte bugün yoğun sis etkili oldu. Yoğunluk nedeniyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.
Etkilenen bölgeler:
Özellikle Tatvan'dan Rahva bölgesine uzanan alanda görülen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Bu düşüş sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.
Ulaşım ve güvenlik uyarıları:
Bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Yetkililer, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin hızlarını azaltmaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR.
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