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Kayapınar'da çarpışma: otobüsteki çocuk dahil dört kişi yaralandı

Kayapınar'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; otobüsteki 1'i çocuk dört kişi hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayapınar'da çarpışma: otobüsteki çocuk dahil dört kişi yaralandı

Kayapınar'da çarpışma: otobüsteki çocuk dahil dört kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde özel halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu otobüste bulunan 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza ve araç bilgileri:

Çarpışma, 21 HO 1077 plakalı özel halk otobüsü ile 34 VV 6249 plakalı otomobil arasında gerçekleşti.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildiler.

DİYARBAKIR’DA BİR İLKOKULUN ÖNÜNDE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU BİRİ ÇOCUK 4...

DİYARBAKIR’DA BİR İLKOKULUN ÖNÜNDE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU BİRİ ÇOCUK 4 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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