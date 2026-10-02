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Bodrum itfaiyesinin müdahalesiyle kontrol altına alınan ev yangınında bir kedi telef oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkkuyusu Mahallesi'nde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü; mutfak kullanılamaz hale geldi, bir kedi telef oldu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bodrum itfaiyesinin müdahalesiyle kontrol altına alınan ev yangınında bir kedi telef oldu

Bodrum Türkkuyusu Mahallesi'nde evde yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkkuyusu Mahallesi'nde bir ikamette çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sevk edilen ekipler olay yerine intikal etti.

Müdahale ve güvenlik çalışmaları:

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yapılan çalışmalarda itfaiye ekiplerinin yangına yönelik söndürme ve soğutma işlemleri öncelikli olarak yürütüldü.

Hasar tespiti ve kayıp:

Yangın sonucunda dairenin mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve diğer odalarda da hasar meydana geldi. Yapılan kontrolde ise bir kedinin yangın nedeniyle telef olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve gerekli incelemeler yetkililerce sürdürülüyor.

Bodrum&#039;da ev yangını

Bodrum'da ev yangını

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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