Çarşıbaşı'nda fındık bahçesinde odun keserken ırmağa düşen 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Çarşıbaşı'nda fındık bahçesinde meydana gelen ölümle ilgili gelişmeler

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, fındık bahçesinde odun yapan 70 yaşındaki Mustafa Yalçın uzun süre eve dönmeyince yakınları tarafından aranmaya başlandı. Arama sırasında, Yalçın'ın cansız bedeni odun kestiği bölgedeki derenin içinde bulundu.

Olayın tespit edilen ayrıntıları:

İlk belirlemelere göre, Mustafa Yalçın'ın çalıştığı alandan dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik bir yükseklikten düştüğü tespit edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ve savcılık incelemesinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.

Mahallede yas ve cenaze töreni:

Altı çocuk babası olan 70 yaşındaki Yalçın'ın cenazesi, bugün Kovanlı Mahallesi Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Acı haberin duyulmasının ardından aile fertleri, yakınları ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

Olay, bölgedeki eğimli arazilerde çalışan yaşlıların maruz kalabileceği riskleri yeniden gündeme getirdi; mahalle halkı başsağlığı dileklerinde bulundu ve aileye destek verdi.

MUSTAFA YALÇIN