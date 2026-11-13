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Sivas'ta kâğıda emdirilmiş sentetik ticaretine darbe: 3 kişi tutuklandı

Sivas'ta 7-9 Kasım'da operasyonda 65.636 kâğıt sentetik, 5.981 ecza hapı ve 5,80 gram ham madde ele geçirildi; 3 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sivas'ta kâğıda emdirilmiş sentetik ticaretine darbe: 3 kişi tutuklandı

operasyonun kapsamı:

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Çalışmalar 7-9 Kasım 2026 tarihleri arasında planlanarak sahaya çıkarıldı ve bu tarihlerde toplam 7 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında, üzerlerinde, ikametlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda önemli miktarda materyal ele geçirildi. Aramalarda 19 parça halinde toplam 65 bin 636 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 5 bin 981 adet sentetik ecza hapı ve 5,80 gram A-M 2201 narkotik ham maddesi tespit edildi.

yasal işlem ve tutuklamalar:

Olayla ilgili olarak yakalanan 7 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri olan TCK 188 ve TCK 191 kapsamında işlem yapılmıştır. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Emniyet birimleri, ele geçirilen maddeler ve yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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