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Sahil hattında durdurulan kaçak geçiş girişimi: 19’u çocuk 35 göçmen yakalandı, üç şüpheli tutuklandı

Balıkesir sahilinde düzenlenen operasyonda sahil hattını kullanarak Yunanistan’a geçmeye çalışan 19’u çocuk 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahil hattında durdurulan kaçak geçiş girişimi: 19’u çocuk 35 göçmen yakalandı, üç şüpheli tutuklandı

balıkesir sahilinde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridini kullanarak yasa dışı şekilde Yunanistan’a geçiş hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin takibi sonucunda koordineli hareket ettikleri tespit edilen iki araç durduruldu ve operasyonla ilgili çok sayıda kişi ile malzeme ele geçirildi.

operasyonun seyrine ilişkin bulgular:

Araç kontrollerinde 16’sı yetişkin, 19’u çocuk olmak üzere toplam 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen dört şüpheli organizatör gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildiği, mahkeme sonucunda bir şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığı, üç şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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