Yerli tohumları yaşatmak için Aydın'dan Kuşadası ve İncirliova'ya kışlık fide desteği

Aydın Büyükşehir'den ata tohumlarına sahip çıkma hamlesi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, belediyeye ait fidanlıklarda yetiştirilen fideler vatandaşlarla buluşturuluyor. Projenin ana hedefi, Ata Tohumlarının korunması ve yerel üretimin güçlendirilmesi ile doğal tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması olarak açıklandı.

Dağıtımın kapsamı ve amaçları:

Kışlık fide dağıtımı Kuşadası ve İncirliova ilçelerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri, binlerce vatandaşa ücretsiz olarak verildi. Belediyenin fidanlıklarında üretilen bu fideler, hem ev bahçelerinde sağlıklı üretimi teşvik ediyor hem de Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Yerel iş birliği ve halkın tepkisi:

İncirliova'daki dağıtım törenine İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya de katıldı. Katılımcılar, projeyi Ata Tohumlarını koruyan ve yerel çiftçiye destek veren bir adım olarak değerlendirdi ve uygulamadan memnuniyetlerini ifade etti. Vatandaşlar, belediyenin sağladığı fidelerin hem ekonomik hem de çevresel faydalarına dikkat çekti.

Belediye yetkilileri, programın sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda devam edeceğini belirtti. Özlem Çerçioğlu'nun vurguladığı üzere, bu tür dağıtımlar yerel gıda güvenliğinin güçlenmesine, geleneksel tohum çeşitlerinin korunmasına ve çiftçilerin maliyetlerinin düşmesine katkı sağlıyor.

Uygulamanın önümüzdeki dönemde başka ilçelere de yayılması ve fidelerin takip edilerek üretim süreçlerinin desteklenmesi planlanıyor. Bu sayede hem hane halkı düzeyinde sağlıklı üretim artacak hem de Ata Tohumlarının yaşatılması hedefi somut adımlarla ilerleyecek.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN KIŞLIK FİDELERİ KUŞADASI VE İNCİRLİOVA’DA VATANDAŞLARA DAĞITILDI