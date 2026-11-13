KADES ihbarıyla sokakta bıçaklanan genç tedavi altında

olay ayrıntıları:

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştıklarında sokak üzerinde bıçakla yaralanmış halde M.B. (30) ile karşılaştı.

müdahale ve tedavi:

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralı için sağlık ekipleri çağrıldı ve M.B., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri olayın ardından yaptığı çalışmada, yaralının eniştesi olduğu öne sürülen N.C.P. isimli şahsı şüpheli olarak gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor ve emniyet birimleri delil toplama ile ifadeleri almayı sürdürüyor.

YARALI M.B. (30), İHBAR ÜZERİNE SEVK EDİLEN SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİNE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.