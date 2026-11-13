KADES ihbarı polislere yol gösterdi: Beyşehir'de bıçakla yaralanan genç tedavi altında

olayın gelişimi:

Konya’nın Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi adresine gelen bir KADES ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokak üzerinde bıçakla yaralanmış halde M.B. (30) ile karşılaştı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine sevk ederek tedaviye aldı.

Polis ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşması sağlandı. Hastanedeki işlemler sırasında M.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

şüpheli ve yürütülen soruşturma:

Olay sonrası başlatılan çalışmalarda, elde edilen bilgiler doğrultusunda yaralının eniştesi olduğu öne sürülen N.C.P. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, olayın koşullarını aydınlatmak için tanık beyanları ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini ve soruşturmanın selameti açısından gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, polis ve sağlık kurumlarının koordineli müdahalesi sonucunda olası daha ağır yaralanmaların önüne geçildiğini gösteriyor.

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