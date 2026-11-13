Isparta 32'de genel kaptana 13 maç men ve 25 bin TL cezası

PFDK kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 8 Kasım 2026 tarihinde oynanan Erbaaspor - Isparta 32 Spor karşılaşmasında yaşanan olaylar neticesinde, Isparta 32 Spor görevlisi Ender Kızıltana disiplin cezası verdi.

cezanın içeriği:

Kurul, Kızıltan için 13 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı kararı aldı. Kararda ayrıca görevlinin davranışlarına ilişkin gerekçe olarak karşılaşmada yaşanan olayların gösterildiği açıklandı.

maddi yaptırım ve kapsamı:

PFDK, söz konusu karara ek olarak 25 bin TL para cezası uygulanmasına hükmetti. Kararın TFF 2. Lig Beyaz Grup kapsamında alındığı ve ilgili tedbirlerin belirtilen resmi müsabakalar süresince geçerli olacağı ifade edildi.

ENDER KIZILTAN