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Çatak'ta destek odaklı çalışma: il millî eğitim müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu öğrencilerle buluştu

Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Çatak Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulundaki DYK çalışmalarını yerinde inceleyip öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerini dinledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çatak'ta destek odaklı çalışma: il millî eğitim müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu öğrencilerle buluştu

Çatak ziyaretinde eğitim çalışmaları değerlendirildi

Van İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Çatak ilçesinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerini incelemek üzere Çatak Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaret heyeti ve inceleme:

Ziyarete İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Kutlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hamdi İnan, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Heyet, DYK merkezinde devam eden dersleri yerinde gözlemledi ve merkezin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrenci görüşmeleri ve hedefler:

Müdür Çandıroğlu, öğrencilerle bir araya gelerek sınavlara hazırlık süreçleri hakkında bilgi aldı; öğrencilerin talepleri ve beklentileri dinlendi. Görüşmede, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) uygulamalarının öğrencilerin akademik başarısını artırmadaki önemi vurgulandı.

Ziyarette eğitim çalışmalarının niteliğinin yükseltilmesine ve öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmasına yönelik çabaların sürdürüldüğü belirtildi.

VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ BİLAL YILMAZ ÇANDIROĞLU, ÇATAK İLÇESİ ZİYARET EDEREK DESTEKLEME VE...

VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ BİLAL YILMAZ ÇANDIROĞLU, ÇATAK İLÇESİ ZİYARET EDEREK DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI (DYK) KAPSAMINDA EĞİTİM FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ ÇATAK MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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