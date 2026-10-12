Dijital paketlerle 40 bine ulaşan Menemen'in eğitim hamlesi

Dijital eğitim paketleri ve kapsamı:

Menemen Belediyesi tarafından 2023'ten bu yana ilçe genelinde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak öğrencilere dağıtılan dijital eğitim paketlerinin sayısı 40 bine ulaştı. Bu yıl dağıtımı yapılan paketlerle birlikte toplam erişim, daha önce sisteme dahil olan yaklaşık 30 bin öğrencinin üzerine çıkarken, yıl içinde tek seferde yaklaşık 10 bin 8. ve 12. sınıf öğrencisi paketten faydalandı.

Paketlerin içinde, öğrenci ihtiyaçlarına göre hazırlanan zengin içerikler yer alıyor; konu anlatımı, soru bankaları ve sınav sürecinde destek olacak dijital materyaller öğrenciler ve veliler tarafından olumlu karşılandı. Belediye yetkilileri, dağıtımın başvurular üzerinden yapıldığını ve hedef kitlenin özellikle sınav dönemindeki öğrencilere odaklandığını belirtti.

eğitim yatırımlarının örgütlenmesi ve destek kalemleri:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan döneminde eğitime verilen öncelik stratejik bir kırmızı çizgi olarak belirlendi. Bu kapsamda MEBGEM’in şube sayısı 3e çıkarıldı; öğretmen sayısı ve kurum kapasitesi arttırıldı. Üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin belediyeye yaptığı başvurularla sınav harçları ödenirken, ilkokul birinci sınıftan yeni üniversite mezunlarına kadar uzanan kırtasiye yardımları düzenli olarak verildi.

Ayrıca okulların boya ve tadilat işleri, okul bahçelerinde yapılan eğitim ve oyun alanı düzenlemeleri ile unutulan oyunların yeniden yaşatılması hedeflendi. Belediye, eğlendirirken öğreten yaklaşımıyla hayata geçirilen ve Türkiye’nin en büyüğü olduğu belirtilen tematik çocuk oyun köyü gibi projeleri de uygulamaya koydu.

tesisleşme, kurslar ve gelecek hedefleri:

Menemen Belediyesi Anaokulu ilk açılışın ardından Ulukent’te kurulan anaokulunun ikinci şubesi Seyrek’te hizmete alındı. Tamamı ücretsiz olan spor ve kültür kursları da ilçe genelinde yoğun talep gördü ve ailelerden olumlu geri dönüş aldı. Yapımı devam eden kütüphaneler ile birlikte bu mekanların 'birer eğitim üssü' olarak planlandığı bildirildi.

Başkan Aydın Pehlivan, eğitim yatırımlarını değerlendirirken ilçenin hedefini açıkça ortaya koydu: yarınlarda üniversitelerde, teknoparklarda, teknoloji şirketlerinde ve kültür merkezlerinde gururla "Ben Menemenliyim" diyecek nesiller yetiştirmek. Pehlivan, bu doğrultuda kütüphanelerin tamamlanmasının ve bu ay açılması planlanan dijital deneyim müzesi olan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesinin tarih eğitimi açısından önemli bir merkez olacağını vurguladı.

Menemen Belediyesi'nin dijital paket dağıtımı ve eş zamanlı yatırımları, ilçede eğitim desteğinin nicelik ve nitelik olarak büyütüldüğünün somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Belediye yetkilileri, mevcut programların sürdürülmesi ve yeni tesislerin devreye alınmasıyla eğitime erişimin daha da artacağını belirtti.

MENEMEN BELEDİYESİ, LİSE VE ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ZORLU SÜREÇTE YARDIM ELİ UZATMAYA DEVAM EDİYOR.