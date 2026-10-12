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Denizli'de aile bağları ve manevi dayanıklılık konuşuldu

Denizli İl Müftülüğü'nün Aile ve Nüfus 10 Yılı etkinliğinde yapılan konferansta, psikolojik ve manevi yaklaşımlarla olumsuz duyguların yönetimi işlendi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Denizli'de aile bağları ve manevi dayanıklılık konuşuldu

Konferanstan öne çıkanlar

Denizli İl Müftülüğü tarafından Aile ve Nüfus 10 Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, olumsuz duygularla başa çıkmanın psikolojik ve manevi boyutları ele alındı. Programa çok sayıda din görevlisi, öğrenci ve vatandaş ilgi gösterdi; erişilebilirlik sağlamak amacıyla etkinlik işaret dili tercümesiyle de sunuldu.

Açılış ve temel mesajlar:

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak aile içindeki sevgi, saygı ve anlayışın güçlendirilmesinin önemine değindi. Pamuklu, ailenin bireylerin değer kazandığı ve hayata hazırlandığı en önemli kurum olduğuna dikkat çekti ve manevi değerlerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Psikolojik ve manevi yaklaşımlar:

Konferansta konuşan Dr. Ayşe Nur Özkan günlük yaşamda karşılaşılan olumsuz duyguların tanınması ve yönetilmesine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Dr. Özkan, psikolojik yaklaşımların yanında inanç ve iç huzurun duygularla başa çıkma sürecindeki rolünü anlattı; din görevlileri ve katılımcılarla uygulanabilir yöntemler paylaştı.

Programın kapanışı ve teşekkürler:

Etkinlik sonunda, Denizlili hayırsever Muhammed Hilmi Serter'e yaptığı hayırlı çalışmalar ve sağladığı destekler dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sertifika takdim edildi. Programa il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, müftülük personeli, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Konferans, hem aile kurumunun güçlendirilmesi hem de bireylerin duygusal dayanıklılığının artırılması konusunda hem psikolojik hem de manevi perspektifleri bir araya getirerek katılımcılara pratik bilgiler sundu. İşaret dili desteğiyle erişilebilirliğin sağlanması da programın toplumun farklı kesimlerine ulaşma çabasını gösterdi.

DENİZLİ’DE AİLE VE MANEVİYAT KONFERANSI

DENİZLİ’DE AİLE VE MANEVİYAT KONFERANSI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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