Geç gelen bahar: 86 ve 72 yaşında ortak yola çıkan çiftin nikahı

Nikah töreni ve katılımcılar:

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen törende 86 yaşındaki Fevzi Yağız ile 72 yaşındaki Mülkünaz Hasdemir hayatlarını birleştirdi. Çift, evlilik cüzdanlarını alarak yeni bir hayata başladıklarını resmiyete döktü. Nikahı Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu kıydı.

Törene destek ve şahitlik eden isimler arasında Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ile AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım da yer aldı. Davetliler ve törene katılan yakınlar, çiftin mutluluğunu paylaştı ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Sevginin yaşı yok mesajı:

Çifti tebrik eden Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu şu ifadeleri kullandı: Bugün çok kıymetli ve anlamlı bir mutluluğa şahitlik ettik. Fevzi amcamız ile Mülkünaz teyzemiz, sevginin yaşının ve mutluluğun zamanının olmadığını bizlere bir kez daha gösterdi. Gözlerindeki sevinç ve gönüllerindeki muhabbet hepimizin yüreğini ısıttı. Bu güzel birliktelik; sevginin, saygının, vefanın ve hayat arkadaşlığının ne kadar değerli olduğunu en güzel şekilde anlatıyor. Rabbim birlikteliklerini daim; ömürlerini sağlık, huzur ve mutlulukla bereketli eylesin. Kıymetli büyüklerimize sevdikleriyle birlikte ağız tadıyla geçirecekleri nice güzel yıllar diliyorum. Allah bir yastıkta huzurlu ve mutlu bir ömür nasip etsin.

Tören, tebriklerin kabul edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. Çiftin yüzlerindeki mutluluk ve törene katılanların samimi dilekleri, törenden akılda kalan görüntüler arasında yer aldı.

86'sında damat, 72'sinde gelin oldu