Koçören'de soluk borusuna cisim kaçması sonucu küçük çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Koçören Mahallesinde meydana gelen olayda, aile fertleri evde yerde hareketsiz halde buldukları yabancı uyruklu Z.C.'yi (4) 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

olayın tespit ve müdahale süreci:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Çocuk, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edildi.

tıbbi müdahale ve adli süreç:

Hastanedeki müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Olayın ardından cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı; yetkililer olayın tüm yönleriyle incelendiğini bildirdi.

CENAZE, ŞANLIURFA ADLİ TIP KURUMU MORGUNDAKİ OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN DEFNEDİLMEK ÜZERE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.