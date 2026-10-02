Çatı katında çıkan yangın Efeler'de tahliyeye neden oldu

Efeler'de çatı katı yangını

Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2174 Sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatı katını saran alevlere müdahale ederek yangının diğer dairelere sıçramasını engelledi. Yangın sırasında apartman sakinleri tedbir amacıyla binadan tahliye edildi ve ekiplerin çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; yaralanan olmadı. Ancak çatı katı kullanılamaz hale geldi ve bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Olayın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve hasar tespiti yapılacak.

Yetkililer, hızlı müdahalenin binadaki olası daha büyük zararları önlediğini belirtirken, soruşturmadan gelecek sonuçların yangının nedenini netleştireceği vurgulandı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ÜÇ KATLI APARTMANIN TERASINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE DİĞER DAİRELERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ, BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.