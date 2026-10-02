Elazığ'da okul görevlilerine uygulamalı dedektör ve güvenlik eğitimi

Elazığ polisi 329 görevlilere eğitim verdi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki okul çevrelerinde güvenliği artırmaya yönelik bilgilendirici ve eğitici faaliyetlerini sürdürüyor.

Eğitimin kapsamı:

Çocuk Şube ekipleri tarafından Cemil Meriç Fen Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, 329 okul bahçe görevlisine okul güvenliği, alınması gereken tedbirler ve el dedektörü kullanımı hakkında hem teorik hem de uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı.

Uygulama ve amaç:

Eğitimde görevli personele cihazın doğru kullanımı, şüpheli durumların tespiti ve acil müdahale süreçlerine dair pratik bilgiler aktarıldı. Bu çalışmalar, okul çevrelerinin güvenlik düzeyini yükseltmeyi hedefliyor.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde bilgilendirici ve eğitici eğitimler sürüyor.

ELAZIĞ’DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 329 OKUL BAHÇE GÖREVLİSİNE DEDEKTÖR KULLANMA EĞİTİMİ VERİLDİ