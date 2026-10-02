Bolulu güreşçi Nidanur Bostancı Koprivnica'da bronz madalyayla döndü

müsabaka detayları:

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda Nidanur Bostancı, U15 66 kilo kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. Turnuva boyunca rakipleriyle zorlu maçlar çıkaran genç sporcu, gösterdiği performansla üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Organizasyonu bronze madalya ile tamamlayan Bostancı, yarışma takvimindeki tüm kategoriler içinde başarılı bir derece elde ederek Bolu'yu temsil etti. Resmi sonuçlara göre sporcu, turnuvada üçüncü oldu ve madalyasını kazandı.

bolu için anlamı:

Bolu kökenli bir sporcunun uluslararası bir organizasyonda madalya kazanması, kentteki gençler ve kulüpler için moral kaynağı oldu. Bostancı'nın başarısı, yerel antrenörlerin ve çalışmaların meyvesi olarak değerlendiriliyor ve genç yeteneklerin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırıyor.

Türkiye adına mücadele eden sporcular arasında yer alan Nidanur Bostancı'nın elde ettiği bu derece, kısa vadede bireysel bir başarı olarak kayda geçti; uzun vadede ise bölgesel altyapı ve sporcu yetiştirme çalışmaları için örnek teşkil ediyor.

NİDANUR BOSTANCI