Vezirköprü'de karayolunda kafa kafaya çarpışma: bir sürücünün durumu ağır

Kaza detayları:

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde saat 16.30 civarında otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay, Vezirköprü-Havza karayolu Meşeli mevkisi üzerinde kaydedildi.

yaralılar ve araç bilgileri:

Çarpışma sonucunda her iki aracın sürücüleri yaralandı. Otomobilin sürücüsü Bilal S. (55), hafif ticari aracı kullanan kişi ise Şerafettin D. (65) olarak tespit edildi. Kazaya karışan araçların plakaları 34 ZL 4343 ve 55 AGM 85 şeklinde bildirildi.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; Bilal S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.