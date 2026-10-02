Aşırı sağ küresel olarak dijital alana kaydı: 30 ülkede 255 vaka

raporun ana bulguları:

2026 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin yayımlanan küresel çalışma, 30 ülkede toplam 255 aşırı sağ vaka kaydettiklerini gösteriyor. Raporda dikkat çeken üç ana eğilim; vaka yoğunluğu, eylem türlerinin dağılımı ve hareketlerin fizikselden dijitale kayışı olarak öne çıkıyor.

coğrafi dağılım ve ülke profilleri:

En fazla vaka 82 ile Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldü. ABD'yi 33 vaka ile Birleşik Krallık, 20 vaka ile İtalya ve 16 vaka ile İspanya takip ediyor. Raporda, ABD'deki olaylarda daha çok ırksal ve etnik temelli motivasyonların öne çıktığı; Birleşik Krallık'ta ise göçmen ve yabancı karşıtı eylemlerin daha yaygın olduğu belirtiliyor.

eylem türleri ve motivasyon dağılımı:

İncelenen 255 vakanın sadece 37'si doğrudan ağır şiddet içeren eylemler (silahlı/bombalı saldırı, kundaklama, cinayet) olarak sınıflandırıldı; bu da toplamın %14,5'ine tekabül ediyor. Diğer eylem türleri arasında miting, basın açıklaması, konser ve yürüyüş gibi kitlesel etkinlikler 81 vaka ile %31,8; yazılama, grafiti ve bildiriler 77 vaka ile %30,2; darp, hakaret ve tehdit gibi eylemler ise 60 vaka ile %23,5 oranında yer aldı. Bu üç kategori toplamda eylemlerin %85,5'ini oluşturuyor ve faaliyetlerin ağırlıklı olarak propaganda ve kışkırtma amaçlı olduğunu ortaya koyuyor.

Motivasyon dağılımında ise ırksal ve etnik temelli vakalar 76 olayla %29,8 ile ilk sırada. Bunu 62 vaka (%24,4) ile göçmen ve yabancı karşıtlığı, 41 vaka (%16) ile İslam karşıtlığı, 31 vaka (%12,2) ile yönetim ve sistem karşıtlığı ve 28 vaka (%11) ile Yahudi karşıtlığı takip ediyor.

dijitalleşme ve örgütlenme trendleri:

Raporun vurguladığı önemli bir başka nokta, aşırı sağ yapıların görünür liderlik ve geleneksel fiziksel örgütlenmelerden ziyade merkezsiz, dijital alt kültürler üzerinden yayılması. Bu dönüşüm, radikal söylemlerin normalleşmesine, hızlı yeniden üretimine ve tespit edilmesini zorlaştıran dağınık bir ekosistemin oluşmasına neden oluyor.

Analizde, fiziksel şiddet örneklerinin sayı olarak sınırlı kalmasına karşın propaganda ve mobilizasyon faaliyetlerinin yaygınlığına dikkat çekiliyor. Bu durum, riskin sadece saldırı düzeyinde değil, toplum içinde kutuplaşmayı derinleştiren söylem ve görünürlük artışı şeklinde de değerlendirilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Raporda sunulan bulgular, izleme ve müdahale stratejilerinin dijital alanı kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemini vurguluyor. Merkezi liderlikten bağımsız, dağıtık yapılarla mücadele ve radikal söylemlerin normalleşmesini önlemeye yönelik erken uyarı mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

DÜNYA GENELİNDE AŞIRI SAĞ FAALİYETLERİ İNCELEYEN RAPORA GÖRE, 2026'NIN İLK 6 AYINDA 30 ÜLKEDE 255 VAKA TESPİT EDİLDİ. EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE 82 VAKA İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) OLDU.