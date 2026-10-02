Okulların dayanışması ödüllendirildi: 'Okulumda KANpanya Var' kampanyasıyla kan bağışına destek

Balıkesir'de eğitim camiasının kan bağışı hareketi ödüllendirildi

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Okulumda KANpanya Var' projesi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında kan bağışı kampanyasına katkı sunan okullara yönelik anlamlı bir ödül programı gerçekleştirildi. Program, kampanyanın okullarda oluşturduğu farkındalığın ve gönüllülük kültürünün tescil edildiği bir etkinlik niteliği taşıdı.

Programa katılanlar ve vurgulanan mesajlar:

Programa; Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, Balıkesir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Hasan Fatih Solak, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Program Birim Yöneticisi Özgür Dündar Gürel, Bigadiç İlçe Millî Eğitim Müdürü Şinasi Özulus, okul yöneticileri ve Balıkesir Kızılay Kan Merkezi çalışanları katıldı.

Dr. Nihat Çakır konuşmasında, düzenli ve gönüllü kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekti ve eğitim camiasının projeye gösterdiği duyarlılığı yüksek bir değer olarak nitelendirdi. Çakır, projenin öğrencilerde erken yaşta toplumsal sorumluluk ve gönüllülük bilinci oluşturduğunu belirterek desteğe teşekkür etti. Dr. Hasan Fatih Solak ise kampanyaya katılan okulların ve gönüllü bağışçıların sağladığı katkının kan stoklarının sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Ödüller, teşekkürler ve geleceğe dönük mesajlar:

Programda, kampanya kapsamında 100'ün üzerinde kan bağışına ulaşan okullara plaketleri takdim edildi; kampanyaya katılarak destek veren tüm okullara teşekkür belgeleri sunuldu. İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, bir damla kanın bir insan için umut olabileceğini belirterek okulların gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu ifade etti.

Etkinlikte ayrıca İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve gönüllü bağışçılara verilen teşekkürler ile iyilik ve dayanışmanın daha geniş toplum kesimlerine ulaştırılması temennisi yinelendi. Program, eğitim kurumlarının sağlık ve sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlama kabiliyetini görünür kılarak benzer girişimlerin çoğalmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

BALIKESİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SELAHATTİN KAL VE GÜNEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRÜ DR. NİHAT ÇAKIR