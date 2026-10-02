Dolar 49,1395 +0,13%
Euro 55,3955 +0,33%
Bist 12.262,53 +0,11%
Altın Gram 6.606,86 -0,49%
EUR/USD 1,1269 +0,21%
Brent Petrol 100,32 -1,95%
--°

Okulların dayanışması ödüllendirildi: 'Okulumda KANpanya Var' kampanyasıyla kan bağışına destek

Balıkesir'de 'Okulumda KANpanya Var' kapsamında 2025-2026'da kan bağışı katkısı veren okullara plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Okulların dayanışması ödüllendirildi: 'Okulumda KANpanya Var' kampanyasıyla kan bağışına destek

Balıkesir'de eğitim camiasının kan bağışı hareketi ödüllendirildi

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Okulumda KANpanya Var' projesi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında kan bağışı kampanyasına katkı sunan okullara yönelik anlamlı bir ödül programı gerçekleştirildi. Program, kampanyanın okullarda oluşturduğu farkındalığın ve gönüllülük kültürünün tescil edildiği bir etkinlik niteliği taşıdı.

Programa katılanlar ve vurgulanan mesajlar:

Programa; Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, Balıkesir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Hasan Fatih Solak, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Program Birim Yöneticisi Özgür Dündar Gürel, Bigadiç İlçe Millî Eğitim Müdürü Şinasi Özulus, okul yöneticileri ve Balıkesir Kızılay Kan Merkezi çalışanları katıldı.

Dr. Nihat Çakır konuşmasında, düzenli ve gönüllü kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekti ve eğitim camiasının projeye gösterdiği duyarlılığı yüksek bir değer olarak nitelendirdi. Çakır, projenin öğrencilerde erken yaşta toplumsal sorumluluk ve gönüllülük bilinci oluşturduğunu belirterek desteğe teşekkür etti. Dr. Hasan Fatih Solak ise kampanyaya katılan okulların ve gönüllü bağışçıların sağladığı katkının kan stoklarının sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Ödüller, teşekkürler ve geleceğe dönük mesajlar:

Programda, kampanya kapsamında 100'ün üzerinde kan bağışına ulaşan okullara plaketleri takdim edildi; kampanyaya katılarak destek veren tüm okullara teşekkür belgeleri sunuldu. İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, bir damla kanın bir insan için umut olabileceğini belirterek okulların gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu ifade etti.

Etkinlikte ayrıca İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve gönüllü bağışçılara verilen teşekkürler ile iyilik ve dayanışmanın daha geniş toplum kesimlerine ulaştırılması temennisi yinelendi. Program, eğitim kurumlarının sağlık ve sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlama kabiliyetini görünür kılarak benzer girişimlerin çoğalmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

BALIKESİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SELAHATTİN KAL VE GÜNEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRÜ DR....

BALIKESİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SELAHATTİN KAL VE GÜNEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRÜ DR. NİHAT ÇAKIR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vezirköprü'de karayolunda kafa kafaya çarpışma: bir sürücünün durumu ağır
images

Başarıyı görünür kıldılar: Bolu'da emniyet personeline takdir ve hediye
images

Elazığ'da okul görevlilerine uygulamalı dedektör ve güvenlik eğitimi
images

Bingöl'de ticari taksi bisiklete çarptı: iki yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı

Erzurum'da kış oyunları için üniversiteler seferberliği: FISU heyeti incelemelerde

Tayfun blok 3 envantere girerken Roketsan test ve üretimi hızlandırdı

Erzurum'da masada kuşaklar: satrançla deneyim ve paylaşım

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı