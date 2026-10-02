Başarıyı görünür kıldılar: Bolu'da emniyet personeline takdir ve hediye

Programın akışı ve takdim:

Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından, görevlerinde üstün gayret, özveri ve sorumluluk bilinciyle çalışan personele hediyeler takdim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen programda, başarılı personele verilen takdir sembolik bir jest olarak sunuldu.

Teşekkür ve beklentiler:

Programda yapılan konuşmalarda, personele gösterdikleri özverili çalışmadan ötürü teşekkür edilirken, müdürlük içinde yardımlaşma ve disiplinin önemine vurgu yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Görevlerindeki özverili çalışmaları ve teşkilatımıza sağladıkları değerli katkılar dolayısıyla personelimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz".

Hediyelerin takdimiyle birlikte kurum içindeki motivasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin korunmasına yönelik beklentiler yinelendi. Personelin sergilediği performansın benzer takdirlerle desteklenmesi hedefleniyor.

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ İPAR, GÖREVLERİNDE BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATAN PERSONELE HEDİYE TAKDİM ETTİ.