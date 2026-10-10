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Çatı onarımında başlayan alevler sitenin çatısını sardı

Diyarbakır Bağlar'daki Rensa Evleri Sitesi'nde çatı tamiri sırasında çıkan yangın kısa sürede bütün çatıyı sardı, apartman tedbirle boşaltıldı, yaralı yok.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatı onarımında başlayan alevler sitenin çatısını sardı

Çatı onarımında başlayan alevler sitenin çatısını sardı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Rensa Evleri Sitesinde, çatı tamiri sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı kapladı ve hızla yayıldı.

Olay yerine yapılan müdahale:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yangın nedeniyle site sakinleri tedbir amacıyla binadan çıkarıldı.

Can kaybı ve inceleme:

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik ve idari incelemelere başladığını açıkladı. Soruşturma sürerken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, benzer durumlara karşı çatı onarım çalışmalarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemine dikkat çekti ve çalışmaların yangının çıkış nedeninin tespit edilmesiyle birlikte raporlanacağını belirtti.

DİYARBAKIR’DA BİR SİTENİN ÇATI TAMİRİ SIRASINDA ÇIKAN YANGINDA ALEVLER KISA SÜREDE TÜM ÇATIYI...

DİYARBAKIR’DA BİR SİTENİN ÇATI TAMİRİ SIRASINDA ÇIKAN YANGINDA ALEVLER KISA SÜREDE TÜM ÇATIYI SARDI. TEDBİR AMACIYLA APARTMAN BOŞALTILIRKEN OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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