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çatı tadilatı sırasında yakaladığı yarasayı eldivenli eliyle kaydedip doğaya bıraktı

Geyve'de çatıda çalışan usta, eldivenli eliyle yakaladığı yarasayı cep telefonuyla kaydettikten sonra zarar vermeden inceledi ve doğaya bıraktı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

çatı tadilatı sırasında yakaladığı yarasayı eldivenli eliyle kaydedip doğaya bıraktı

çatı tadilatı sırasında yakaladığı yarasayı eldivenli eliyle kaydedip doğaya bıraktı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çatı tadilatı yapan bir usta, çalışması sırasında çatıda bir yarasayla karşılaştı. O anlar çevredeki görevliler veya başka görgü tanığı olmadan usta tarafından kayıt altına alındı.

yakalama ve kayıt anı:

Usta, elindeki eldivenli eliyle yarasayı zarar vermeden tutarak hareketlerini dikkatle gözlemledi. O anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden usta, görüntülerde elindeki yarasayı kameraya gösterip bir süre inceledi.

yarasanın doğaya bırakılması:

İncelemenin ardından usta, kaydettiği yarasayı tekrar doğal ortamına bıraktı. Olayla ilgili görüntülerde herhangi bir müdahalenin olmadığı ve yarasanın serbest bırakıldığı görülüyor.

GEYVE İLÇESİNDE ÇATI TADİLATI YAPTIĞI SIRADA ELDİVENLİ ELİYLE YARASA YAKALAYAN BİR USTA, CEP...

GEYVE İLÇESİNDE ÇATI TADİLATI YAPTIĞI SIRADA ELDİVENLİ ELİYLE YARASA YAKALAYAN BİR USTA, CEP TELEFONUYLA KAYDETTİĞİ YARASAYI İNCELEDİKTEN SONRA TEKRARDAN DOĞAYA BIRAKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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