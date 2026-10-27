Yerel iklim diyaloğu Muğla'dan Gaziantep'e taşındı

Muğla ile başlayan süreç Gaziantep'te güçlendi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve yerel yönetim temsilcileri, 26 Ekim 2026 tarihinde Gaziantep'te düzenlenen "COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" toplantısında bir araya geldi. Toplantı, 29-30 Eylül tarihlerinde Muğla'da başlatılan diyaloğun ikinci buluşması olarak gerçekleştirildi ve yerel yönetimlerin iklim politikalarındaki rolünü ulusal ve uluslararası platformlara taşımayı amaçladı.

Toplantının katılımcıları ve gündemi:

Açılışta Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, COP31 Üst Düzey İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman yer aldı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Yerel Yönetimler Özel Elçisi Uğur İbrahim Altay video mesajla katıldı. Belediye başkanlarının oturumunda Ahmet Aras, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da söz aldı.

Muğla'nın öncelikleri ve ortak deklarasyon hedefi:

Toplantıda özellikle kıyı ekosistemlerinin korunması, su güvenliği, biyolojik çeşitlilik, kentsel dirençlilik, iklim finansmanı, adil ve kapsayıcı dönüşüm ile döngüsel ekonomi başlıkları ele alındı. Ahmet Aras, Muğla'nın su kıtlığı, kuraklık, orman yangınları, mevsimsel nüfus artışı ve kıyı ekosistemleri gibi alanlarda karşılaştığı sınamaları vurgulayarak, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Muğla'da başlayan ve Gaziantep'te sürdürülen diyalogların çıktıları, Muğla ve Gaziantep Ortak Deklarasyonu olarak derlenecek. Deklarasyon, Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler Pavilyonu'nda sunulacak ve hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluş temsilcileri ile iklim politikalarını şekillendiren karar alıcılarla paylaşılacak.

Toplantı, çok düzeyli iklim yönetişimi çerçevesinde yerel yönetimlerin teknik ve kurumsal ihtiyaçlarını görünür kılmayı; yerel önceliklerin küresel iklim gündemine dahil edilmesini ve uluslararası karar alma süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Ortak deklarasyonun, yerel çözümlerle ulusal ve küresel düzey arasında köprü kurması bekleniyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, GAZİANTEP’TE DÜZENLENEN ‘COP31’E DOĞRU: YEREL İKLİM EYLEMİ POLİTİKA DİYALOĞU’ TOPLANTISINA KATILDI.