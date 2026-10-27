Kütahya'da 70 öğrenci Çamlıca Tabiat Parkı'nda doğa bilincini güçlendirdi

Kütahya'da doğa eğitimi etkinliği

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından Çamlıca Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda 70 öğrenci bir araya geldi. Etkinlik, öğrencilerin doğayı yakından tanıması ve çevre bilinci geliştirmesi amacıyla planlandı.

Etkinlikte neler yapıldı:

Programa katılan 5. sınıf öğrencileri kuş kafesi yerleştirme çalışmasına katıldı ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında bölgenin ekosistemi ve canlı türleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Grup ayrıca yaban hayatı müzesini gezerek Kütahya'nın yaban hayatı, ekosistemi ve bölgede yaşayan canlı türleri hakkında bilgi edindi.

Eğitimin hedefleri:

Program boyunca öğrencilere biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunmasının önemi anlatıldı. Uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin doğaya yönelik farkındalıklarının artırılması ve çevre bilinci kazanmaları hedeflendi.

KÜTAHYA ÇAMLICA TABİAT PARKI’NDA ÖĞRENCİLERE DOĞA EĞİTİMİ