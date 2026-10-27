Elazığ’da hatıra ormanı için ilk fidanlar dikildi

fidan dikimiyle şehitler anıldı

Elazığ’da düzenlenen törenle, Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes 2 projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu. Etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube koordinesinde Hankendi Atış Poligonu’nda gerçekleştirildi ve şehitlerin anısını yaşatmayı amaçladı.

etkinlik ve katılımcılar:

Törene Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile çok sayıda polis, jandarma ve öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından şehitlerin ruhu için dualar okundu.

dikey ağaçlandırma ve mesajlar:

Protokol üyeleri, emniyet mensupları, askeri erkan ve öğrenciler hazırlanan alana fidanları dikerek ilk can sularını verdi. Vali Numan Hatipoğlu törende yaptığı konuşmada, özel harekat binası yapılacak alanla birlikte bir ağaçlandırma faaliyeti daha gerçekleştireceklerini belirtti. Hatipoğlu, şehitlerin aziz hatırasını ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü vurgulayarak gençlerin cumhuriyetin geleceği için güvence olduğunu ifade etti.

Konuşmada ayrıca devletin şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceği, kardeşliğin tesis edilerek coğrafyanın daha yaşanılır kılınacağı mesajı paylaşıldı. Etkinlik sonunda şehit ve gazi yakınlarına hediyeler takdim edildi.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, DEVLET ERKANI, KOLLUK KUVVETLERİ, ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İLE ÖĞRENCİLER EL ELE VEREREK FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU.