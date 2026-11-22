Olayın gelişimi:

Çorum'un Gürpınar Mahallesi Şehit Nuri Bayav Caddesi'nde yaşayan C.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle müstakil evinin çatısına çıktı. Durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekip müdahalesi ve son durum:

Ekiplerin uzun ve koordineli çalışması sonucu C.B., bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, kontrol amacıyla ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Emniyet güçleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

BİR VATANDAŞ EVİNİN ÇATISINA ÇIKARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU