Kayseri'de gece devriyesi: alkol testi ve araç kontrolleri sıkılaştırıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlerde kent genelinde geniş kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamanın amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek olarak açıklandı.

denetimin kapsamı:

Uygulamada sürücülere yönelik alkol testi yapılırken, araçların trafik güvenliğine ilişkin eksiklikleri ile sürücü belgesi kontrolleri de titizlikle yürütüldü. Ekipler, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını belge ve araç muayenesi gibi kriterler üzerinden tek tek değerlendirdi.

Denetim sırasında trafik kurallarının sistematik takip edilmesine önem verildiği, kural ihlali tespit edilen durumlarda gerekli işlemlerin uygulandığı belirtildi. Gece saatlerindeki denetim, sürücülerin olumsuz risklere karşı daha dikkatli olmalarını hedefliyor.

vatandaşların tepkisi ve hedeflenen etkiler:

Uygulamadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, trafik güvenliğinin sağlanması adına yürütülen çalışmalardan dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. Emniyet yetkilileri ise bu tür uygulamaların sürücülerin kurallara uyma bilincinin artırılması ve trafikteki kaza risklerinin azaltılmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini vurguladı.

Yetkililer, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve toplu ulaşım ile yoğun saatlerde de benzer uygulamaların sürdürüleceğini belirterek, sürücülere kurallara uyma çağrısında bulundu.

KAYSERİ’DE TRAFİK POLİSLERİ, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK VE OLASI KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA GECE GEÇ SAATLERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.