yangının gelişimi ve müdahale:

Yangın, 19 Kasım tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle daire yoğun duman ve alevlerle doldu. Olay sırasında dairede ve apartmanda bulunan toplam 6 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bina tahliye edildi; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve etkilenenler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangında dairede büyük çapta hasar oluştu, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

yaralıların tedavi süreci ve soruşturma:

Dumandan etkilenen 6 kişiden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Özyurt, iki gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi gören diğer kişilerden üçü taburcu edilirken; bir kişinin durumu ağır olmak üzere iki kişinin tedavisi devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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